«Сандерленд» — «Ливерпуль»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Англии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Сандерленд» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют за 1.73.

«Несмотря на то что «Сандерленд» занимает в чемпионате Англии лишь 11-е место, дома команда в этом сезоне не проиграла ни одного матча. Интересно, сможет ли «Ливерпуль» использовать свой шанс.

«Красные» явно не на ходу. В семи последних турах команда выиграла только однажды, одолев середняка «Ньюкасл» (4:1). Было это совсем недавно, 31 января. Неудачная серия повлекла за собой вылет команды из Кубка. Мало того, уже наступает на пятки целая группа команд. В случае победы «Сандерленд» догонит «Ливерпуль» по очкам. В общем, предстоит игра за шесть очков. Честно говоря, не удивлюсь, если «красные» вновь оступятся. Ситуация, кстати, осложняется ещё и тем, что в предстоящем матче команда не сможет рассчитывать на венгерского легионера Доминика Собослаи, получившего красную карточку в матче прошлого тура с «Манчестер Сити». В той игре «Ливерпуль» разочаровал, упустив победу.

В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. «Сандерленд», кстати, очень давно не побеждал «Ливерпуль». Возможно, серия прервётся. Но я бы выбрал другую ставку — обе забьют. То, что как минимум гол забьют хозяева — сомнений нет, а «Ливерпуль» из 10 последних очных матчей забивал в девяти. Так что ставка «обе забьют» должна заходить», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».