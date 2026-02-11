«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: ставка Игоря Семшова на матч Кубка Испании

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Реал Сосьедад».

Ставка: обе забьют за 1.88.

«Первый матч полуфинала Кубка Испании. Если рассуждать о том, как команды выступают в чемпионате, то можно сказать, что обе они находятся в верхней части турнирной таблицы: «Реал Сосьедад» на восьмом месте, а «Атлетик» — на 10-м. Их разделяет всего три очка. И те, и другие ещё могут побороться за еврокубковое место, хотя в то же время выход в финал Кубка Испании (при условии, что вторым финалистом станет «Барселона» и она финиширует в чемпионате первой) уже гарантирует место в еврокубках. Но проще самим решать задачу, чтобы не зависеть от других команд.

Если смотреть статистику этих команд, то чётко видно, что почти всегда побеждают хозяева. По крайней мере, так было в 8 случаях из 10. Букмекеры считают «Атлетик» фаворитом первого матча. А связано это с тем, что «Атлетик» играет дома, при своих зрителях.

Есть предчувствие, что матч получится открытым, результативным. Команды не будут отсиживаться в обороне и как минимум по одному голу точно забьют. Так что выбираю ставку «обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».