Словакия — Финляндия: прогноз Николая Чегорского на матч хоккейного турнира ОИ-2026

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч Олимпиады-2026 Словакия — Финляндия.

Ставка: победа Словакии с форой (+2) за 1.93.

«Стартовые матчи крупных турниров редко получаются удачными для фаворитов. А финская команда входит в число главных соискателей медалей. К тому же сборная Суоми традиционно слабо начинает турниры, зато максимум показывает в плей-офф.

У словаков очень приличная команда, которая может пошуметь на Олимпиаде в Милане. Да, на крупных турнирах сборная Словакии последний раз обыгрывала финнов на ЧМ-2004. Однако коэффициент 1.35 на победу финской команды в основное время выглядит очень заниженным. Поэтому поставлю на успех Словакии с форой», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».