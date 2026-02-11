Швеция — Италия: прогноз Романа Габдрафикова на игру ОИ-2026

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Швеция — Италия.

Ставка: победа Швеции с форой (-5) за 1.91.

«Хоккейный турнир Олимпийских игр стартует 11 февраля, и во второй игре дня сборная Швеции сыграет с хозяевами турнира — Италией.

Здесь важно сразу понимать масштаб разницы. На этой Олимпиаде впервые за долгое время выступают игроки НХЛ, и для шведов это не формат «сыграли и разошлись», а реальный шанс зайти далеко по турнирной сетке. Состав позволяет — почти у каждого лидера есть своя история, своя мотивация и понимание, зачем он приехал на этот турнир. Плюс сам формат соревнований подталкивает фаворитов начинать без раскачки. Три группы по четыре команды, победители выходят напрямую в четвертьфинал, а до последнего тура неясно, кто на кого попадёт в плей-офф. В таком календаре лучше сразу брать своё и не надеяться на разницу шайб.

Италия же выглядит командой, которой объективно тяжело тягаться с такими скоростями, глубиной состава и уровнем принятия решений. Даже главный медийный ориентир сборной — молодой вратарь Дамиан Клара — это скорее надежда на будущее, чем гарантированная стена номер один уже сейчас.

Добавим сюда и состав группы: Швеция, Финляндия, Словакия. Максимально жёсткий набор для хозяев турнира. Здесь нельзя долго входить в турнир, потому что можно очень быстро «улететь» по очкам и разнице шайб.

Швеция должна начинать максимально по-взрослому: забрать контроль над игрой, навязать высокий темп и создать задел ещё до третьего периода. Италии дома помогут эмоции и поддержка трибун, но по уровню, классу и глубине состава разница слишком велика. В таких условиях шведы обязаны выигрывать уверенно и с запасом», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».