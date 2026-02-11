«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1.5) за 2.06.

«Фулхэм» — такая неприятная команда, но это, по сути, домашний коллектив. У себя они играют достаточно уверенно, а вот на выезде выглядят уже совсем по-другому, тем более когда приходится играть против «Манчестер Сити». Причём «Сити» сейчас на ходу, на выезде обыграли «Ливерпуль» и, в принципе, продолжают оставаться в гонке за чемпионство. Они прекрасно понимают, что не имеют права терять очки.

Поэтому думаю, домашний матч с «Фулхэмом» для «горожан» — это однозначно игра на победу. «Фулхэм», скорее всего, будет действовать от обороны, ждать своего шанса на стандартах — штрафных или угловых, но не более того. Владение мячом, уверен, будет огромным у «Сити». Команда понимает, что отставание от «Арсенала» сейчас составляет шесть очков, его нужно сокращать. Поэтому никаких экспериментов здесь быть не должно.

Не думаю, что у «Манчестер Сити» возникнут серьёзные проблемы в этом матче. Они борются за чемпионство и не имеют права играть даже на ничью, потому что «Арсенал» нужно постоянно догонять, а это очень тяжело, учитывая, что он тоже на ходу. Так что здесь, на мой взгляд, всё достаточно понятно — «Сити» с «Фулхэмом» берёт три очка. Ожидаю победы хозяев минимум с разницей в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».