Онлайн-казино — одна из причин замедления Telegram в России

Одна из причин замедления работы мессенджера Telegram в России — появление в нём онлайн-казино и букмекерских сервисов. Об этом в комментарии ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

По словам чиновника, к Telegram накапливались претензии, связанные с несоблюдением требований российского законодательства. Одна из таких претензий — появление в мессенджере нелегальных игорных проектов, а также возможность покупки криптовалют.

Кроме того, эксперт заявил, что мессенджер использовался в схемах дистанционного мошенничества.

Машаров назвал замедление работы Telegram мерой воздействия на платформы, которые игнорируют требования национальной юрисдикции. Он подчеркнул, что законы и предписания государственных органов должны исполняться в любой стране.