Стал известен фаворит полуфинала Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона»

12 февраля в первом матче 1/2 финала Кубка Испании встретятся «Атлетико» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 3.17, а победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 2.16. Ничейный исход можно найти в линии за 3.97.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.39. Гол в первые 15 минут встречи идёт за 2.70.