Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стал известен фаворит полуфинала Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона»

Стал известен фаворит полуфинала Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона»
Комментарии

12 февраля в первом матче 1/2 финала Кубка Испании встретятся «Атлетико» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
Матч недели! Огненная вывеска «Атлетико» — «Барселона» в Кубке Испании
Матч недели! Огненная вывеска «Атлетико» — «Барселона» в Кубке Испании

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 3.17, а победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 2.16. Ничейный исход можно найти в линии за 3.97.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.39. Гол в первые 15 минут встречи идёт за 2.70.

Материалы по теме
«Брентфорд» — «Арсенал». Артета — король Лондона
«Брентфорд» — «Арсенал». Артета — король Лондона
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android