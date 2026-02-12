«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: прогноз на матч

Прогноз на первый матч полуфинала Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Барселона» победит за 2.16.

По сумме ресурсов «Барселона» выглядит чуть устойчивее. У неё шире атакующая группа, есть вариативность, а Левандовски и Ямаль остаются теми, кто стабильно радует голами. Плюс есть Рашфорд, в этом сезоне он увеличил угрозу со стороны атаки сине-гранатовых.

Линия у букмекеров логична: фавориты — гости, однако без ощущения доминирования. В таких дуэлях решают детали. И самая весомая прямо сейчас против «Атлетико». Потеря Барриоса бьёт по самому важному — способности выдерживать темп, быстро возвращать себе мяч и не давать разгоняться сопернику через центр.

«Атлетико» наверняка попытается сделать ставку на домашний напор. После кубковых 5:0 на прошлой стадии это выглядит естественным соблазном. Но если «Барселона» переживёт стартовый шторм и включит привычный контроль, игра начнёт проходить по её сценарию: позиционные атаки, вынужденные фолы, накопление моментов.

В таком режиме у команды Флика просто больше качества в решающих действиях. Выбирать лобовую победу гостей — смело. Однако, судя по текущему балансу сил, это выглядит наиболее логичным исходом первого акта полуфинального противостояния.