«Спартак» — ЦСКА: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

«Спартак» — ЦСКА: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ
Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Спартака» во вторник хватило лишь на 20 минут качественной игры. Потом два периода в дерби доминировало только «Динамо». А ведь бело-голубые были под нагрузками после мини-паузы, им ещё предстоит выйти на полную мощность.

Что уж говорить о ЦСКА, то эта далеко не та команда, которая была осенью и в начале зимы. Армейцы вышли на «проектную мощность» и одержали шесть побед подряд. Это ещё более сложный соперник для красно-белых. Команда Никитина играет в такой хоккей, что перерывы не выбивают её из тонуса — а наоборот, идут на пользу, поскольку добавляют свежести в ногах. Так что явные проблемы с функциональной готовностью и психологией подведут «Спартак» во втором дерби подряд. ЦСКА победит в результативном матче», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

