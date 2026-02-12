«Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.74.

«Арсенал» демонстрирует чемпионский характер, уверенно лидируя в этой гонке и выиграв четыре последних матча подряд. На решающей стадии сезона «канониры» вряд ли позволят себе оступиться в неожиданных местах. «Брентфорд», несмотря на достойную седьмую позицию, нестабилен: в последних четырёх играх команда уже потерпела два поражения.

«Пчёлы», особенно дома, способны создать проблемы, однако на фоне столь дисциплинированного и мощного лидера выглядят явными аутсайдерами. Уверен, что гости завладеют инициативой с первых минут и за счёт превосходства в классе добьются важной победы», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».