«Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз Анатолия Катрича на матч АПЛ
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Арсенал».
Ставка: победа «Арсенала» за 1.74.
Англия — Премьер-лига . 26-й тур
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
«Арсенал» демонстрирует чемпионский характер, уверенно лидируя в этой гонке и выиграв четыре последних матча подряд. На решающей стадии сезона «канониры» вряд ли позволят себе оступиться в неожиданных местах. «Брентфорд», несмотря на достойную седьмую позицию, нестабилен: в последних четырёх играх команда уже потерпела два поражения.
«Пчёлы», особенно дома, способны создать проблемы, однако на фоне столь дисциплинированного и мощного лидера выглядят явными аутсайдерами. Уверен, что гости завладеют инициативой с первых минут и за счёт превосходства в классе добьются важной победы», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
