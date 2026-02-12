«Брентфорд» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Брентфорд» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.74.

«Брентфорд» — это тоже команда не из середины таблицы. Они идут седьмыми и ещё могут побороться за еврокубки, а именно за Лигу Европы. То есть команда мотивированная, с хорошей игрой, и на своём поле они всегда создают проблемы любому сопернику. Поэтому лёгкой игры для «Арсенала» точно не будет.

Но «Арсенал» — это команда, которая идёт на первом месте. Они не имеют права терять очки, даже если играют на выезде. Возможно, формально они не такие явные фавориты из-за статуса гостевой встречи, но по качеству игры, подбору футболистов и общему уровню «Арсенал», конечно, выглядит сильнее.

«Брентфорд» — команда добротная, организованная, умеющая играть в футбол, но если брать все компоненты — класс, стабильность и глубину состава — то «Арсенал» превосходит соперника. Да, матч будет тяжёлым, вязким, с большим количеством борьбы. Но «Арсенал» стабильно проводит сезон и не даёт себе слабину.

Сейчас у них преимущество в шесть очков, и я не думаю, что они позволят себе оступиться. Футболисты прекрасно понимают цену каждого очка. Поэтому в этом матче для меня фаворит — «Арсенал». Думаю, в очень тяжёлой игре они всё-таки добьются победы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».