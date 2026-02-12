Чехия — Канада: прогноз Дарьи Мироновой на матч Олимпиады-2026

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч Чехия — Канада.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.57.

«Канадцы хорошо проводят время на Олимпиаде: покатались в метро, проверили «химию» в своих сочетаниях, сходили на шорт-трек и начинают свой поход за золотом с разогрева над чехами. Состав «кленовых листьев» изменился с момента оглашения полного списка накануне Нового года.

Один из лучших и недооценённых хоккеистов НХЛ по игре в меньшинстве Энтони Чирелли был травмирован и не поехал в Италию. Вместо Брейдена Пойнта из «Лайтнинг» к сборной присоединился Сэм Беннетт из «Флориды». Вратарская линия также отличается от той, что была на Турнире четырёх наций, но в целом эта позиция сильно просела. Благо команда сможет многое скомпенсировать в атаке, да и талантливый тренер Джон Купер внушает надежду.

У чехов из НХЛ три вратаря, два защитника и шесть нападающих. Главная звезда команды — Давид Пастрняк, но один в поле не воин. Безусловно, глубины для противостояния с канадцами недостаточно. Вряд ли даже в лучшей ситуации они смогут забить больше двух голов. Пастрняк, Нечас, Факса приложат максимум усилий в атаке, чтобы счёт не остался сухим в пользу соперника. Для «кленовых листьев» это будет время наиграть звенья и сделать любые необходимые изменения.

Энхаэловцев не было на Олимпиаде 12 лет, сравнивать статистику и составы не имеет смысла. Канадцы не так сильны, как были в 2014-м в Сочи, когда можно было выстроить пять-шесть звеньев из супермастеровитых игроков, но всё равно укомплектованы лучше чехов, с глубиной и несколькими тяжеловесами НХЛ. Одна из самых посредственных позиций — вратари. Но тот же Биннингтон умеет настраиваться на финалы.

Для Чехии важнее сконцентрироваться на обороне, играть «от печки» и выжидать контратаки, чтобы хоть как-то тормозить канадцев. Дружина Купера приехала побеждать, а не унижать соперника. Но, учитывая мандраж и избыток эмоций для многих олимпийских дебютантов, шероховатости будут у обоих коллективов.

В победе канадцев сомневаться не можем, но игра должна пройти в рамках приличия по голам, к примеру 5:1», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».