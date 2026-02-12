Скидки
Латвия — США: прогноз Владимира Гучека на игру Олимпиады-2026

Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Латвия — США.

Ставка: ТМ 6.5 за 1.95.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Олимпийские турниры с участием игроков НХЛ почти всегда завершаются победой одной из команд «большой хоккейной шестёрки». В этот раз в турнире представлены пять таких сборных, и США — одна из главных претенденток на золото. Но стартовые матчи группового этапа традиционно несут в себе элемент неопределённости: фаворитам важно грамотно распределить силы и не перегореть раньше времени.

Американцы оказались в самой комфортной группе среди топ-сборных. Латвия, Германия и Дания — соперники, которых звёздно-полосатые обязаны проходить. По сути, США могут обеспечить себе первое место заранее, а это дополнительные дни отдыха перед четвертьфиналом. Именно этот фактор может стать главным стимулом сыграть максимально собранно уже в первом матче.

Однако Латвия — далеко не простой оппонент. Эта сборная не раз доказывала, что способна навязать борьбу грандам. Самоотверженность, дисциплина и готовность терпеть — фирменные качества латвийской команды.

Тем не менее разница в классе слишком ощутима. США вряд ли станут форсировать события, если быстро добьются преимущества, а Латвии будет крайне сложно поддерживать высокий темп на протяжении всей игры. Поэтому большого количества шайб здесь не жду», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

