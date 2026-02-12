Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Казани

«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Казани
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 2.01.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ак Барс» благодаря календарю получил недельную паузу, но перед этим ушёл на перерыв после не самого удачного матча в Челябинске — поражение от «Трактора» 0:4. В целом казанцы проводят достойный сезон, однако стабильности по-прежнему не хватает: хорошие отрезки чередуются с провалами.

«Торпедо» тоже стартовало после звёздного уикенда неудачно — поражение в Тольятти от «Лады» 1:3. Команда Алексея Исакова остается четвёртой на Западе, но плотность в таблице высокая, и борьба за преимущество своей площадки в плей-офф будет крайне напряжённой.

После игры Исаков не скрывал недовольства: «Казалось, перед третьим периодом владеем инициативой, но одна смена всё перевернула. Подвела дисциплина. Два удаления за нарушение численного состава — это никуда не годится». При этом есть и позитив — вернулся после тяжёлой травмы Алексей Кручинин.

В прошлом сезоне «Торпедо» уверенно сыграло в Казани, победив 5:1. Сейчас нижегородцы выглядят более игровыми и «разогретыми», тогда как «Ак Барс» выходит после паузы и последнего болезненного поражения.

Ожидаю, что гости смогут как минимум зацепиться за очки», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android