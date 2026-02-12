«Нефтехимик» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Сочи».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.85.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 февраля 2026, четверг. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Обе команды вернулись после паузы максимально болезненно. «Нефтехимик» дома получил 1:5 от СКА, хотя начиналось всё для хозяев неплохо. Марат Хайруллин набрал 4 (2+2) очка — для него игры против бывшего клуба получились особенно результативными.

У «Сочи» картина еще жёстче. В Новосибирске южане открыли счёт в большинстве — Егор Петухов подправил после наброса Кэмерона Ли. Однако дальше начался разгром: «Сибирь» устроила 10:1, забросив шесть шайб во втором периоде и ещё четыре — в третьем.

Есть и важный очный нюанс. 3 января команды встречались в Сочи, и тогда хозяева выиграли 2:1. «Нефтехимик» быстро открыл счёт, но во втором периоде «Сочи» ответил двумя шайбами, после чего матч фактически «закрылся». В целом в этой паре в последние сезоны часто наблюдается плотный, осторожный хоккей с невысокой результативностью.

После таких поражений обе команды в первую очередь будут наводить порядок в обороне: меньше риска, больше контроля, минимум авантюр. «Сочи» уже без турнирной мотивации и идёт на последнем месте, но именно такие встречи часто превращаются в вязкие и аккуратные.

Логика простая: реабилитироваться за 1:5 и 1:10 можно только через строгость и дисциплину», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».