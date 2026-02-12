«Динамо» Минск — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 12 февраля

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Локомотив».

Ставка: победа «Динамо» за 2.39.

«Важное противостояние на Западе — встречаются два лидера конференции. Минское «Динамо» провело январь нестабильно, теряя очки даже там, где по игре выглядело сильнее соперников. Перед паузой команда Дмитрия Квартальнова обыграла «Ладу», а после возобновления чемпионата — «Северсталь», которая сейчас переживает непростой период.

Минску в этом матче нужна победа: отставание от «Локомотива» хочется сократить как можно быстрее. У динамовцев есть чёткая цель — навязать борьбу Ярославлю за первое место на Западе.

«Локомотив» тем временем спокойно и методично собирает очки. Семь побед подряд — внушительная серия. Но любая серия когда-то заканчивается. В этих матчах ярославцам временами сопутствовала удача, и ощущение, что запас везения не бесконечен.

Ожидаю напряжённую и эмоциональную игру. Минчане выглядят злее, мотивированнее и готовы возвращать то, что потеряли в январе. «Локомотив» силён и организован, но против агрессивной атаки хозяев ему будет крайне непросто», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».