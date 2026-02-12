Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Минск — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 12 февраля

«Динамо» Минск — «Локомотив»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ 12 февраля
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Локомотив».

Ставка: победа «Динамо» за 2.39.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важное противостояние на Западе — встречаются два лидера конференции. Минское «Динамо» провело январь нестабильно, теряя очки даже там, где по игре выглядело сильнее соперников. Перед паузой команда Дмитрия Квартальнова обыграла «Ладу», а после возобновления чемпионата — «Северсталь», которая сейчас переживает непростой период.

Минску в этом матче нужна победа: отставание от «Локомотива» хочется сократить как можно быстрее. У динамовцев есть чёткая цель — навязать борьбу Ярославлю за первое место на Западе.

«Локомотив» тем временем спокойно и методично собирает очки. Семь побед подряд — внушительная серия. Но любая серия когда-то заканчивается. В этих матчах ярославцам временами сопутствовала удача, и ощущение, что запас везения не бесконечен.

Ожидаю напряжённую и эмоциональную игру. Минчане выглядят злее, мотивированнее и готовы возвращать то, что потеряли в январе. «Локомотив» силён и организован, но против агрессивной атаки хозяев ему будет крайне непросто», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Латвия — США. Внезапные проблемы для американцев
Латвия — США. Внезапные проблемы для американцев
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android