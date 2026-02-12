«Шанхайские Драконы» — «Северсталь»: прогноз Артура Хайруллина на встречу КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» за 1.89.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«Шанхай» не может забить уже на протяжении семи периодов — вслед за поражением от ЦСКА (0:1) последовала такая же блёклая игра в атаке с «Локомотивом» (0:2). Тем не менее недавно назначенный главным тренером Митч Лав сохраняет оптимизм: «Наша тренерская работа — делать максимум для прогресса хоккеистов. За три недели в команде я вижу этот прогресс. Отдельные элементы стали лучше. Нужно продолжать работать».

«Северсталь» в последнем матче получила семь шайб в Минске — Константин Шостак отправился на скамейку уже после восьми минут, пропустив трижды. Серия поражений череповчан достигла трёх встреч, и команда Андрея Козырева рискует опуститься ниже третьего места на Западе. Чтобы удержаться в топ-3, необходимо возвращаться к победам.

В этом сезоне соперники встречались трижды, и в двух случаях сильнее была «Северсталь». В предстоящем матче гости выглядят явным фаворитом: по сравнению с «драконами» их турнирная мотивация куда выше. Если череповчане поведут в счёте, отыграться «Шанхаю» будет крайне сложно», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».