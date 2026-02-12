«Спартак» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – ЦСКА.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.68.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Очередное дерби «Спартак» — ЦСКА в этом сезоне, предпоследнее. Заключительная встреча состоится 18 марта: для «Спартака» — за тур до конца регулярки, для ЦСКА — вообще последний матч чемпионата.

В этом сезоне команды уже сыграли четыре раза, и серия получилась максимально «на качелях»: яркие 6:5 в пользу «Спартака» по буллитам, ещё одна победа красно-белых дома 3:2. Затем ЦСКА взял два матча подряд — оба по 2:1. По победам 2:2, но по очкам чуть впереди армейцы — как раз из-за той самой буллитной встречи.

На момент подготовки прогноза соперники — соседи по Западной конференции. ЦСКА идет пятым: 54 матча, 66 очков, шайбы 136:123. «Спартак» — шестой: 53 матча, 62 очка, шайбы 161:158. Армейцы ушли на паузу с мощной серией из шести побед подряд, тогда как «Спартак» перед перерывом уступил «Локомотиву» 1:3 и уже после паузы проиграл «Динамо» 2:3. Плюс важный момент — у красно-белых по-прежнему отсутствует на скамейке Алексей Жамнов по медицинским причинам.

По инерции напрашивается «низ» — две последние личные встречи завершились со счётом 2:1. Но на этот раз мне больше нравится сценарий чуть шире, чем обычно бывает в дерби. У «Спартака» есть игровой тонус после встречи с «Динамо», а у ЦСКА было время спокойно подготовиться и доработать детали, включая большинство, во время паузы.

Есть ощущение, что команды обменяются активными отрезками и не закроют матч намертво. При такой плотности в таблице очки важны для обоих, но игра может получиться более открытой, чем две предыдущие», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».