«Атлетико» — «Барселона»: прогноз Егора Титова на полуфинал Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Барселона».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10.

«Изменились в последнее время игры «Атлетико» и «Барселоны» по своему сюжету. Раньше голы здесь были за счастье. А в последнее время забивают реально много. Я это связываю и с тем, что Симеоне поменялся, его команда уже не такая закрытая, думает не только об обороне. И «Барселона» при Флике очень яркий футбол показывает, не заботясь о защите. Все пытается решить за счет классной атаки. За последние 6 встреч только раз забили меньше трех мячей. Это было как раз на поле «Атлетико» в 1/2 финала Кубка Испании прошлого года. 1:0 тогда «Барса» выиграла. Но все это было на фоне 4:4 в первой игре. Но в чемпионате в Мадриде в прошлом году каталонцы победили 4:2.

В этом сезоне «Барселона» у себя на поле победила 3:1. И здесь я тоже жду забитые мячи. «Атлетико» дома очень агрессивен. Это первый матч, не нужно заботиться об удержании равновесия. Все-таки мадридцам дома важно выиграть. На «Камп Ноу» будет сложно отыгрываться. И у них должна присутствовать злость после неудачи в последнем туре, когда у себя уступили «Бетису» (0:1). Приберегли голы для «Барсы».

Я возьму «тотал больше 3,5». Считаю, что 2:2 чуть ли не самый вероятный исход. Но, возможно, и 3:2, и 2:3, и 1:3», — приводит слова Титова «РБ Спорт».