Эксперты назвали шансы Петра Гуменника стать олимпийским чемпионом в фигурном катании

Сегодня на Олимпиаде в Милане пройдут соревнования в произвольной программе у мужчин-фигуристов. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Петру Гуменнику стать олимпийским чемпионом.

Поставить на то, что россиянин выиграет золотую медаль, можно с коэффициентом 80.00. Это чуть больше 1% вероятности.

По итогам короткой программы Гуменник занял 12-е место, набрав 86,72 балла. Лидирует же американец Илья Малинин, его выступление судьи оценили в 108,16 балла.

В произвольной программе россиянин выйдет на лёд первым в предпоследней разминке. Пётр заявил пять четверных прыжков в своей программе на это выступление.

