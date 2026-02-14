Стал известен фаворит матча «Ювентус» — «Интер»

14 февраля в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу встретятся миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.98.

Победа «Ювентуса» оценивается коэффициентом 3.94. Ничейный исход можно найти в линии за 3.38.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.