«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Реал» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.60.

У мадридского «Реала» сейчас должен быть максимально прагматичный отрезок. Нужно забирать свои матчи и ни в коем случае не отпускать «Барселону» в гонке. Цена осечки высокая — чемпионат плотный, а мадридцам из-за проблем очки приходится доставать с трудом. В таблице разрыв минимальный, но и права на расслабленность нет. Команда Альваро Арбелоа вроде бы действительно умеет выигрывать на классе, однако класс сейчас часто приходится подтверждать характером.

У «Реала Сосьедад» картинка на первый взгляд бодрая. Матарраццо раскрутил очень устойчивую серию без поражений. Даже в Кубке Испании баски аккуратно забрали первый полуфинал у «Атлетика» в дерби. Но такие победы среди недели — это ещё и расход ресурса: эмоционально и физически дерби обычно «съедает» больше, чем может показаться. А ведь ехать-то предстоит на «Сантьяго Бернабеу»!

Добавьте сюда значительные кадровые потери – и получите сценарий довольно прямолинейный. «Реал» Мадрид прижмёт гостей позиционными атаками, будет искать стандарты и вторые мячи, а «Реал Сосьедад» постарается прожить матч через терпение и редкие выпады с Оярсабалем. Ждать феерии, конечно, тоже необязательно. Отсутствие Беллингема и Родриго снижает шанс на ураган с первых минут, зато повышает вероятность новой «рабочей» победы. Похоже на 2:0 или 2:1 — вот что нас ждёт.