Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз «Чемпионата»

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз «Чемпионата»
Комментарии

Прогноз на матч «Реал» — «Реал Сосьедад» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Реал» победит + тотал меньше 3.5 гола за 2.60.

У мадридского «Реала» сейчас должен быть максимально прагматичный отрезок. Нужно забирать свои матчи и ни в коем случае не отпускать «Барселону» в гонке. Цена осечки высокая — чемпионат плотный, а мадридцам из-за проблем очки приходится доставать с трудом. В таблице разрыв минимальный, но и права на расслабленность нет. Команда Альваро Арбелоа вроде бы действительно умеет выигрывать на классе, однако класс сейчас часто приходится подтверждать характером.

У «Реала Сосьедад» картинка на первый взгляд бодрая. Матарраццо раскрутил очень устойчивую серию без поражений. Даже в Кубке Испании баски аккуратно забрали первый полуфинал у «Атлетика» в дерби. Но такие победы среди недели — это ещё и расход ресурса: эмоционально и физически дерби обычно «съедает» больше, чем может показаться. А ведь ехать-то предстоит на «Сантьяго Бернабеу»!

Добавьте сюда значительные кадровые потери – и получите сценарий довольно прямолинейный. «Реал» Мадрид прижмёт гостей позиционными атаками, будет искать стандарты и вторые мячи, а «Реал Сосьедад» постарается прожить матч через терпение и редкие выпады с Оярсабалем. Ждать феерии, конечно, тоже необязательно. Отсутствие Беллингема и Родриго снижает шанс на ураган с первых минут, зато повышает вероятность новой «рабочей» победы. Похоже на 2:0 или 2:1 — вот что нас ждёт.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android