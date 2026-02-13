Скидки
Стал известен фаворит матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург»

Комментарии

13 февраля в Уфе «Салават Юлаев» примет «Металлург». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.93, в то время как победа «Салавата» оценивается в 3.45. Ничья и овертайм идут за 4.40.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.90, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.95.

Гол на первой минуте идёт за 11.5.

