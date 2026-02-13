«Халл Сити» — «Челси»: прогноз на матч Кубка Англии

Прогноз на матч Кубка Англии «Халл Сити» — «Челси» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Челси» победит с форой (-1.5) за 1.86.

Для «Халл Сити» это должен быть значимый вечер. Весь сезон, конечно, упаковать в 90 минут трудно, но своя интрига присутствует. Билеты распроданы, атмосфера будет на уровне плей-офф Чемпионшипа. Хотя это всего лишь четвёртый раунд. Дело в том, что возвращается Лиам Росеньор — бывший игрок и тренер клуба, но уже во главе «Челси». История красивая. «Халл Сити», теперь уже команда Сергея Якировича, хорош тем, что умеет играть на кураже и давить высоким темпом у себя дома. Но в обороне у него регулярно проскакивают подарки для соперников.

Такие качели с соперником из АПЛ — роскошь. «Челси» прощает заметно реже и наказывает быстрее. Росеньор только вошёл в роль, но темп у команды уже околочемпионский — четыре победы в пяти матчах АПЛ под его руководством. Строго говоря, главная интрига тут — не сможет ли «Челси» пройти дальше, а насколько аккуратно и просто он это сделает. У лондонцев есть кадровые ограничения. Это подталкивает к ротации, но не к авантюре.

«Халл» при полной арене способен организовать пару очень неприятных отрезков, а то и вообще утянуть в дополнительное время. Другое дело, что команде надо думать о борьбе за выход в АПЛ. Шансы есть. Рисковать таким ради сомнительного продвижения по Кубку едва ли будут. Да и при всём уважении к хозяевам разница в классе и в качестве решений в финальной трети слишком заметна. Берём победу гостей с разницей минимум в два мяча.