«Салават Юлаев» — «Металлург»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: ТБ 5 за 1.62.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матчи между этими соперниками почти всегда результативные. Атака «Магнитки» в хорошей форме даже без главных звёзд без проблем забросила «Автомобилисту» четырежды. Так что тотал больше пяти шайб будет гарантированно пробит.

Да и исход встречи по большому счёту ясен. «Салават» не играл 10 дней, после такой паузы ни одна команда не вкатывается в чемпионат идеально. Команда Козлова и в своих лучших кондициях неравный оппонент для лидеров Востока, а сейчас тем более. Победа «Металлурга» с разницей в две-три шайбы выглядит очевидной. Тем более уфимцы умеют расставлять турнирные приоритеты. Они будут выкладываться по полной в предстоящей выездной серии по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск. Там очки взять гораздо реальнее. Какой смысл тратить максимум усилий с «Металлургом» и всё равно в конце концов уступить? «Салават» рационален, для них этот матч — скорее средство побыстрее набрать форму, чем действия в стиле «победа любой ценой», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».