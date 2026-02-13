Скидки
«Амур» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Хабаровске

«Амур» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Хабаровске
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Амур» — «Авангард».

Ставка: ТМ 5 за 2.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Авангард
Омск
«Амур» продолжает бороться за место в плей-офф, но последняя встреча хабаровчан получилась крайне болезненной — команда Александра Андриевского в матче с «Трактором» вела в три шайбы, однако в итоге уступила в основное время (5:6). С учётом того, что «Сибирь» параллельно выиграла, это поражение ударило вдвойне — и по таблице, и по психологии.

«Авангард», наоборот, проявил характер во Владивостоке. Уступая 0:2, омичи сумели перевернуть игру и забрали матч по буллитам. Ги Буше остался недоволен качеством обороны, отметив слишком большое количество допущенных моментов, но даже при этом команда взяла два очка и сохранила вторую строчку на Востоке. А это потенциальное преимущество своей площадки во втором раунде плей-офф — важный фактор.

В этом сезоне соперники обменялись домашними победами, причём «Амур» выиграл в Хабаровске в овертайме. Обе встречи получились закрытыми и осторожными — за два матча в основное время было заброшено всего семь шайб. Это показательно.

Плюс к этому в ворота хабаровчан, вероятно, вернётся Максим Дорожко. В такой ситуации логика подсказывает аккуратный хоккей с минимумом риска, особенно со стороны хозяев, которым нельзя снова терять очки.

Не жду открытой перестрелки. Игра должна пройти через контроль, дисциплину и осторожность», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

