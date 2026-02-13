Финляндия — Швеция: прогноз Алексея Андронова на матч Олимпиады-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Финляндия — Швеция.

Ставка: Швеция не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.07.

«Классический матч на Олимпиаде. Финны особенно всегда радуются тому, что такое противостояние случается. Если на чемпионатах мира команды оказываются в разных группах, у них даже есть поговорка, что это за мировой чемпионат, если мы не играем со Швецией. Ну, здесь будет заруба, заруба серьёзная. На Турнире четырёх наций Финляндия сумела выиграть в овертайме.

В общем-то, я бы не стал первые матчи — финнов со Словакией, шведов с Италией — рассматривать как какую-то отправную точку, это ни о чём не говорит. Против Швеции Финляндия будет играть совершенно иначе, будет играть, в общем, в своём стиле. Но, как мне кажется, в данный момент и у той, и у другой команды есть определённые проблемы с обороной и с вратарями. Шведы пропустили от Италии два гола за четыре броска. У Финляндии вообще с вратарями полный непорядок, так что здесь просматривается «верх».

И я думаю, что лучшая ставка на этот матч — Швеция не проиграет и тотал больше 4.5», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».