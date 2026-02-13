Скидки
«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Уфе
Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург».

Ставка: победа «Металлурга» за 1.90.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Важный матч для Восточной конференции. Оба соперника идут на серии из пяти побед подряд, но в разных условиях подходят к этой игре. «Салават Юлаев» после паузы на Матч всех звёзд ещё не выходил на лед, тогда как «Металлург» уже успел провести встречу с «Автомобилистом» и одержать очередную рабочую победу.

Магнитогорск сейчас выглядит максимально уверенно. Команда Андрея Разина практически гарантировала себе первое место на Востоке и всерьёз претендует на победу в регулярном чемпионате в целом. Это коллектив, который умеет выигрывать даже тогда, когда не показывает максимум.

«Салават Юлаев» прошёл большой путь по ходу сезона. После невзрачного старта и пребывания вне зоны плей-офф уфимцы сумели перестроиться и сейчас по потерянным очкам находятся в числе лидеров конференции. Это уже совсем другая команда — быстрая, агрессивная, способная навязать борьбу любому сопернику.

В Уфе ожидаю плотную и жёсткую игру. Хозяева после паузы будут заряжены начать новый отрезок с победы, тем более при своих трибунах. Однако класс и глубина состава «Металлурга» сейчас выглядят чуть более весомыми аргументами.

Магнитогорцы подходят к матчу в лучшем игровом тонусе и с психологическим преимуществом. Продление победной серии для них — вопрос принципа и статуса», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

