Франция — Чехия: прогноз Романа Габдрафикова на матч второго тура ОИ-2026

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Франция — Чехия.

Ставка: победа Чехии с форой (-3.5) за 1.88.

«Мужской олимпийский турнир только набирает обороты, и матч Франция — Чехия станет для обеих сборных вторым за два дня. После стартовых поражений командам нужно реагировать, особенно чехам.

Франция в 1-м туре уступила Швейцарии 0:4 и так и не смогла открыть счёт своим голам на турнире. При этом по игре отрезками команда выглядела достойно — терпели, играли компактно, старались не разваливаться. Но опытный Леонардо Дженони сыграл «на ноль», отразив 27 бросков. Самым заметным в составе французов был Стефан Да Коста — активно лез на ворота, искал моменты, однако пробить голкипера не сумел.

Чехия стартовала ещё тяжелее — 0:5 от Канады. Но там многое объясняется классом соперника. Канадцы задали высокий темп, давили практически весь матч и забросили первую шайбу за шесть секунд до сирены первого периода. Дальше давление только усилилось. Даже связка Нечас — Пастрняк не смогла вскрыть оборону, а Джордан Биннингтон также оформил «сухарь».

В этом матче Чехия — очевидный фаворит. После сухого поражения от Канады команде важно не просто выиграть, а сделать это убедительно. Нужно вернуть уверенность атаке и показать разницу в классе.

Франция способна упереться за счёт дисциплины, однако по глубине состава, скорости и индивидуальному мастерству преимущество чехов слишком заметное. Если Чехия сыграет агрессивно с первых минут, разница в счёте может быть ощутимой», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».