Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Франция — Чехия: прогноз Романа Габдрафикова на матч второго тура ОИ-2026

Франция — Чехия: прогноз Романа Габдрафикова на матч второго тура ОИ-2026
Комментарии

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч Франция — Чехия.

Ставка: победа Чехии с форой (-3.5) за 1.88.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Франция
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мужской олимпийский турнир только набирает обороты, и матч Франция — Чехия станет для обеих сборных вторым за два дня. После стартовых поражений командам нужно реагировать, особенно чехам.

Франция в 1-м туре уступила Швейцарии 0:4 и так и не смогла открыть счёт своим голам на турнире. При этом по игре отрезками команда выглядела достойно — терпели, играли компактно, старались не разваливаться. Но опытный Леонардо Дженони сыграл «на ноль», отразив 27 бросков. Самым заметным в составе французов был Стефан Да Коста — активно лез на ворота, искал моменты, однако пробить голкипера не сумел.

Чехия стартовала ещё тяжелее — 0:5 от Канады. Но там многое объясняется классом соперника. Канадцы задали высокий темп, давили практически весь матч и забросили первую шайбу за шесть секунд до сирены первого периода. Дальше давление только усилилось. Даже связка Нечас — Пастрняк не смогла вскрыть оборону, а Джордан Биннингтон также оформил «сухарь».

В этом матче Чехия — очевидный фаворит. После сухого поражения от Канады команде важно не просто выиграть, а сделать это убедительно. Нужно вернуть уверенность атаке и показать разницу в классе.

Франция способна упереться за счёт дисциплины, однако по глубине состава, скорости и индивидуальному мастерству преимущество чехов слишком заметное. Если Чехия сыграет агрессивно с первых минут, разница в счёте может быть ощутимой», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android