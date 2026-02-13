Скидки
Канада — Швейцария: прогноз Владимира Гучека на игру хоккейного турнира Олимпиады-2026

Комментарии

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч Канада — Швейцария.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.69.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Канада — Швейцария. Важнейший матч в контексте борьбы за первое место в группе. Канадцы на старте турнира уверенно разобрались с Чехией — 5:0, практически не позволив сопернику ничего создать. Это была демонстрация статуса и глубины состава.

Канада выглядит именно так, как и должен выглядеть главный фаворит Олимпиады. Команда сбалансирована, агрессивна в атаке и не проседает по темпу. Против Чехии «кленовые листья» играли с позиции силы и не дали ни шанса на интригу.

Швейцария, в свою очередь, стартовала победой над Францией. Да, уровень соперника был ниже, но швейцарцы традиционно опасны для топ-сборных. На крупных турнирах они стабильно создают проблемы фаворитам и периодически «кусают» одного из грандов.

Однако в этот раз всё выглядит иначе. Канада сейчас в прайме: мощная атака, глубина звеньев, вариативность в большинстве. По большому счёту реально конкурировать с ними на дистанции турнира способны, пожалуй, только США и Швеция.

Тем не менее Швейцария — команда с характером. Свой момент она, скорее всего, найдёт. Канадцы будут много атаковать, а при таком темпе матч вполне может раскрыться. Ожидаю результативную игру с обоюдными шансами», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

