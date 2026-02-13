Скидки
Канада — Швейцария: прогноз Алексея Андронова на матч ОИ-2026 13 февраля

Канада — Швейцария: прогноз Алексея Андронова на матч ОИ-2026 13 февраля
Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Канада — Швейцария.

Ставка: ТБ 6 за 1.92.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
Канада
Не начался
Швейцария
«Обе команды выиграли свои стартовые матчи на Олимпиаде, причём обе выиграли всухую. Понятно, что соотношение сил тут однозначно в пользу Канады. Конечно, у швейцарцев не хватит мастерства на три или четыре пятёрки. А вот одну конкурентоспособную они вполне могут соорудить для противостояния с Канадой. Вопрос ещё в том, как себя поведут вратари. У Канады, в принципе, они не очень однозначные. А у Швейцарии они просто очень старые, древние, заслуженные ветераны, однако могут развалиться на олимпийском турнире.

В Италии достаточно большие площадки, поэтому пространства много. Я думаю, что лучшая ставка на этот матч — это просто тотал. Наверняка Канада выиграет, но через тотал больше. И «тотал больше 6 шайб» с коэффициентом 1.92 с расходом представляется оптимальной ставкой на такую игру», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

