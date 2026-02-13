«Боруссия» Д — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Майнц».

Ставка: «Боруссия» не проиграет и обе забьют за 2.02.

«Матч, который открывает очередной тур Бундеслиги. Матч, ну, так скажем, достаточно сложный, наверное, для предсказаний, потому что и «Боруссия» в неплохой форме, и «Майнц» после назначения Урса Фишера резко прибавил. И, в принципе, это команда, которая может доставить проблемы, особенно если Дортмунд выйдет по своей привычке несколько расхлябанным на эту игру. Надеюсь, что этого не произойдёт.

Мне кажется, что команда Нико Ковача понимает, что ковать надо, извините уж за тавтологию, пока горячо. Когда проблемы придут — тогда они придут, и уже с ними надо будет разбираться.

Так что моя ставка здесь очень простая — обе забьют и «Боруссия» не проиграет. «Боруссия» всё же не очень хорошо играет в обороне. Коэффициент — 2,02. Я думаю, что, скорее всего, весьма вероятный счёт этого матча 2:1 или 3:1. Но если у «Боруссии» проблемы возникнут в атаке, то может быть и 1:1. Однако в любом случае проигрывать дома «Майнцу» она не должна», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».