«Пиза» — «Милан»: прогноз Анатолия Катрича на матч Серии А

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Пиза» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 1.56.

«Милан» находится в чемпионской гонке, имея отличный шанс приблизиться к «Интеру». Команда Аллегри набрала ход и в последнем туре уничтожила «Болонью» (3:0). «Пиза» же — главный претендент на вылет, она пропускала в 12 из 14 последних матчей.

Миланцы забивают в восьми матчах подряд и пропускают в среднем 0,6 гола за игру. Дисциплина в защите позволяет красно-чёрным играть «на ноль» или пропускать максимум один мяч. При текущей форме хозяев и космической мотивации гостей лёгкая победа «Милана» — абсолютно рабочий сценарий», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».