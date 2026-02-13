Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Пиза» — «Милан»: прогноз Анатолия Катрича на матч Серии А

«Пиза» — «Милан»: прогноз Анатолия Катрича на матч Серии А
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Пиза» — «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 1.56.

Италия — Серия А . 25-й тур
13 февраля 2026, пятница. 22:45 МСК
Пиза
Пиза
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милан» находится в чемпионской гонке, имея отличный шанс приблизиться к «Интеру». Команда Аллегри набрала ход и в последнем туре уничтожила «Болонью» (3:0). «Пиза» же — главный претендент на вылет, она пропускала в 12 из 14 последних матчей.

Миланцы забивают в восьми матчах подряд и пропускают в среднем 0,6 гола за игру. Дисциплина в защите позволяет красно-чёрным играть «на ноль» или пропускать максимум один мяч. При текущей форме хозяев и космической мотивации гостей лёгкая победа «Милана» — абсолютно рабочий сценарий», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Сафонов снова в деле и «Челси» в Кубке Англии: экспресс на футбол
Сафонов снова в деле и «Челси» в Кубке Англии: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android