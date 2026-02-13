Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Эльче» — «Осасуна»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры

«Эльче» — «Осасуна»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры
Комментарии

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Примеры «Эльче» — «Осасуна».

Ставка: «Осасуна» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.90.

Испания — Примера . 24-й тур
13 февраля 2026, пятница. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эльче» и «Осасуна» открывают новый тур Ла Лиги.

У хозяев сейчас откровенно тяжёлый отрезок: шесть матчей без побед в чемпионате, а с учётом Кубка — семь игр, из которых пять поражений. Серия неприятная, и выбраться из неё будет крайне непросто.

Отдельно отмечу потерю центрального защитника Давида Аффенгрубера. Это ключевая фигура в обороне команды Эдера Сарабии, и его дисквалификация выглядит особенно болезненно перед игрой с «Осасуной». Ведь у гостей сейчас в огне Анте Будимир — он забивает уже в четырёх матчах подряд и находится в отличной форме.

«Осасуна» в целом выглядит гораздо стабильнее. Три победы в четырёх последних встречах, серия без поражений, плюс даже в Кубке команда выглядела достойно. По текущему состоянию именно гости выглядят фаворитами этого матча.

Интересный момент — букмекеры оценивают игру как скорее «низовую»: тотал больше 2.5 идёт с коэффициентом выше двойки. При этом последние пять матчей и «Эльче», и «Осасуна» играли через «верх». На мой взгляд, линия немного недооценивает вероятность результативного сценария.

Логично рассматривать тотал больше 2.5 как отдельный вариант — коэффициент привлекательный. Но я всё же предпочитаю комбинированные ставки. И поэтому мой выбор: «Осасуна» не проиграет, а во встрече будет минимум два гола», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Сафонов снова в деле и «Челси» в Кубке Англии: экспресс на футбол
Сафонов снова в деле и «Челси» в Кубке Англии: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android