«Эльче» — «Осасуна»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Примеры «Эльче» — «Осасуна».

Ставка: «Осасуна» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.90.

«Эльче» и «Осасуна» открывают новый тур Ла Лиги.

У хозяев сейчас откровенно тяжёлый отрезок: шесть матчей без побед в чемпионате, а с учётом Кубка — семь игр, из которых пять поражений. Серия неприятная, и выбраться из неё будет крайне непросто.

Отдельно отмечу потерю центрального защитника Давида Аффенгрубера. Это ключевая фигура в обороне команды Эдера Сарабии, и его дисквалификация выглядит особенно болезненно перед игрой с «Осасуной». Ведь у гостей сейчас в огне Анте Будимир — он забивает уже в четырёх матчах подряд и находится в отличной форме.

«Осасуна» в целом выглядит гораздо стабильнее. Три победы в четырёх последних встречах, серия без поражений, плюс даже в Кубке команда выглядела достойно. По текущему состоянию именно гости выглядят фаворитами этого матча.

Интересный момент — букмекеры оценивают игру как скорее «низовую»: тотал больше 2.5 идёт с коэффициентом выше двойки. При этом последние пять матчей и «Эльче», и «Осасуна» играли через «верх». На мой взгляд, линия немного недооценивает вероятность результативного сценария.

Логично рассматривать тотал больше 2.5 как отдельный вариант — коэффициент привлекательный. Но я всё же предпочитаю комбинированные ставки. И поэтому мой выбор: «Осасуна» не проиграет, а во встрече будет минимум два гола», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».