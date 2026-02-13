Скидки
«Халл Сити» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка Англии

«Халл Сити» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка Англии
Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Халл Сити» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 1.87.

Кубок Англии . 1/16 финала
13 февраля 2026, пятница. 22:45 МСК
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Не начался
Челси
Лондон
«Халл Сити» — это команда Чемпионшипа, понятно, что для них матч с «Челси» — серьёзное событие. Играют дома, при своих болельщиках, поэтому лёгкой прогулки для гостей точно не будет. Тем более это Кубок Англии, а в кубковых встречах всегда возможны сюрпризы, и команды из более низких дивизионов часто выкладываются на максимум.

Понятно, что «Челси», скорее всего, выйдет вторым составом, потому что приоритет у команды — чемпионат. Ротация будет практически 100-процентной, особенно с учётом плотного календаря и борьбы за высокие места. И одно дело — играть дома, а совсем другое — на выезде с мотивированным соперником из Чемпионшипа, который будет цепляться за каждый мяч. Но при всём уважении к «Халл Сити» даже во втором составе уровень футболистов у «Челси» всё равно выше. По мастерству, индивидуальному классу игроков и глубине состава «Челси» превосходит соперника.

Да, матч будет тяжёлым, борьбы будет много, возможно, не всё будет получаться сразу, но считаю, что в таком противостоянии «Челси» обязан добиваться победы. Даже на выезде и даже вторым составом. Поэтому для меня здесь фаворит — «Челси», в непростой встрече они всё-таки должны пройти дальше и победить минимум с разницей в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

