Эксперты назвали шансы Савелия Коростелёва выиграть медаль в гонке на 10 км на Олимпиаде

Сегодня на Олимпиаде-2026 в лыжном спорте пройдёт 10-километровая гонка у мужчин с раздельным стартом. В ней примет участие россиянин Савелий Коростелёв. Букмекеры принимают ставки на успех россиянина.

Шансы Коростелёва выиграть медаль оценили коэффициентом 10.88, это примерно 9% вероятности. На победу россиянина можно сделать ставку за 45.00 (около 2%), а на место в шестёрке сильнейших предложили котировку 4.00 (приблизительно 25%).

Главными фаворитами разделки считаются норвежцы. Поставить на Эйнара Хедегарта можно с коэффициентом 2.10, а на Йоханнеса Клебо — за 2.55.

Коростелёв на Олимпиаде в Милане уже занял четвёртое место в скиатлоне и не смог пройти квалификацию в спринте.

