«Интер» — «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии

Прогноз на матч «Интер» — «Ювентус» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: ничья за 3.38.

«Интер» Кристиана Киву — редкий пример команды, которая выглядит цельно даже в плотном графике. Пять побед подряд в Серии А, разгром со счётом 5:0 «Сассуоло» в последнем туре и с запасом первое место в турнирной таблице. У «Ювентуса» тоже понятная идентичность. И её быстро вернул Лучано Спаллетти, который возглавил команду по ходу сезона. В больших встречах туринцы чаще всего начинают с дисциплины и терпения. Это даёт результат.

Первый круг показал, что вывеска «Интер» — «Ювентус» может легко превратиться в голевой триллер с перестрелкой. В матче 3-го тура встреча в Турине завершилась со счётом 4:3 в пользу туринцев. Но дело было ещё при Игоре Тудоре. Да и дома «Интер» будет задавать темп, терпеливо наращивать давление и вынуждать соперника ошибаться. Это получатся совсем разные встречи по содержанию.

«Ювентус» при Спаллетти научился терпеть, однако без пары профильных форвардов и одного ключевого ускоряющего игру футболиста цена каждой атаки растёт: придётся быть идеальными в редких выходах. А у «Интера» сейчас слишком хороший ход и слишком много способов забить — позиционно, в переходах, со стандартов. Поэтому базовый выбор здесь всё же будет в пользу голов в обе стороны. Но можно рискнуть и взять лобовую ничью. Соперники сейчас стоят друг друга.