«Астон Вилла» — «Ньюкасл»: прогноз на матч 14 февраля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на игру Кубка Англии «Астон Вилла» — «Ньюкасл».

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.78.

Провести День всех влюблённых с Кубком Англии — не самый очевидный, но заслуживающий внимания вариант. Представители АПЛ вступили в борьбу на предыдущей стадии, первые потери не заставили себя ждать. В выходные пройдут матчи 1/16 финала. В Бирмингеме состоится один из самых статусных из них. Речь пойдёт о противостоянии двух представителей страны в еврокубках.

«Астон Вилла» после удивительной победной серии в чемпионате Англии взяла паузу. Чего-то иного было сложно ожидать, однако продолжительность спада напрягает. Победы происходят редко, а осечки случаются даже с аутсайдерами. У «Ньюкасла» положение сложнее. С начала сезона болтается в середине турнирной таблицы, выступает нестабильно. Но дело в том, что на 18 февраля запланирован первый стыковой матч Лиги чемпионов с «Карабахом». Надо готовиться.

Получается, нас в Кубке Англии ожидает битва экспериментальных составов. На таком фоне лезть в исход слишком опасно. Разве что играть против линии: на победу гостей с нулевой форой дают отличный коэффициент 2.17. Нам же больше нравится аккуратный тотал меньше 3 голов за 1.78. Логика очевидна: составы далеки от основных, сыгранность ниже, а разрушать всегда легче, чем созидать. Ждём сравнительно невысокого качества футбола и один-два мяча.

