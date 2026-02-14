Скидки
Стали известны шансы мадридского «Реала» победить «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании

14 февраля в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу встретятся «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.35.

Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 7.90. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

