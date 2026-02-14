США — Дания: прогноз на матч Олимпиады в Милане

Прогноз на матч Олимпиады-2026 по хоккею США — Дания от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал больше 2 гола в первом периоде за 2.18.

Разумеется, на Олимпийских играх сборные США и Дании прежде не встречались. Про отношение «звёздно-полосатых» к чемпионатам мира давно известно, особого интереса турнир не вызывает. Однако за неимением альтернатив будем рассматривать историю противостояния именно там. Она довольно богата — с 2017 года сходились пять раз.

Результаты тонко намекают на то, что нас ждёт. Пять побед фаворита, все до единой — уверенные, три из них и вовсе сухие. 7:2, 4:0, 7:1, 3:0 и 5:0. Разумеется, датчане потихоньку прогрессируют, в составе есть и люди из НХЛ, и молодые ребята из АХЛ и ведущих европейских чемпионатов. На ЧМ этого может хватить. Собственно, в прошлом году они здорово пошумели. А вот на Олимпиаде со всеми сильнейшими…

Фредерик Андерсен может получить отдых, ведь с Латвией в заключительном туре придётся играть второй день подряд. А без голкипера с огромным опытом в НХЛ рассчитывать остаётся разве что на отсутствие особого желания у соперника. Выйдет, создаст задел – и успокоится перед спаренной игрой с немцами. В остальном надеяться не на что, слишком велика разница в классе исполнителей.

Проверим тотал больше 2 шайб в первом периоде за 2.18. Логика следующая: США наверняка проведут ротацию и поберегут силы перед сборной Германии, травмы на групповом этапе никому не нужны. Ближайший резерв будет действовать с особым желанием, но и в защите способен дать бонусные шансы. Ждём бодрого хоккея в дебюте, а дальше по ситуации: американцы либо включатся и добьются своего, либо сбавят обороты и спокойно доведут дело до победы.