Названы шансы сборной США по хоккею выиграть второй матч на Олимпиаде в Милане

14 февраля в Милане на льду «Арены Санта-Джулия» в матче 2-го тура группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 сойдутся сборные США и Дании. Стартовое вбрасывание запланировано на 23:10 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами американцев. Сделать ставку на победу сборной США в основное время предлагается с коэффициентом 1.17, в то время как победа Дании оценивается в 13.8. Ничья и овертайм идут за 9.00.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.45, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.53. Гол на первой минуте идёт за 10.0.