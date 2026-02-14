Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» выйти в 1/8 финала Кубка Англии

14 февраля состоится матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Ливерпуль» — «Брайтон». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.57.

Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

Проход «Ливерпуля» оценён в 1.30, итоговый успех «Брайтона» доступен за 3.60.