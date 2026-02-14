«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на игру чемпионата Испании «Реал» — «Реал Сосьедад».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«Как бы это парадоксально ни звучало, но в Испании «Реал Сосьедад» часто называют просто «Реалом», а «Реал Мадрид» — Мадридом. В 24-м туре сыграют команды, которые очень долго не проигрывают. Мадрид одержал семь побед подряд, правда, лишь в одной из них забил больше двух мячей, когда обыграл «Бетис» (5:1). Во всех остальных случаях команда ограничивается двумя голами, но этого хватает для побед. Так было с «Валенсией», так было и с «Райо Вальекано». В общем, «Реал» на ходу, и Альваро Арбелоа критиковать, кроме как за Лигу чемпионов и матч в Лиссабоне, по большому счету не за что.

«Реал Сосьедад», который с новым тренером Пеллегрино Матараццо в полнейшем порядке. В чемпионате у них тоже длинная серия без поражений. В последних играх баски дико хороши. На неделе в Кубке Испании они показали классный матч в дерби, обыграв «Атлетик» Бильбао 1:0 на выезде. Единственный минус для Матараццо заключается в том, что «Реал Сосьедад» пропускает практически в каждом матче чемпионата.

Напрашивается ставка, учитывая суперформу Килиана Мбаппе и победную серию «Реала». Хозяева, скорее всего, тоже пропустят, потому что в отличном состоянии сейчас и Микель Оярсабаль, и Гонсалу Гедеш, и остальные ребята. Одна команда в порядке, другая — бежит. Ждем голы на «Сантьяго Бернабеу». Я думаю, обмен забитыми мячами за хороший коэффициент 1.70 — отличный вариант. Если хотите вариант «пожирнее», рассмотрите комбо: победа мадридского «Реала» и «обе забьют» либо просто «обе забьют» и ТБ (2.5). Но я ограничусь вариантом «обе забьют», — сказал Генич.