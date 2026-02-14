Скидки
«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ

«Сочи» — «Локомотив»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ
Комментарии

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Локомотив».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.84.

«Дома “Сочи” не побеждает с 5 января — пять поражений подряд. В обороне хаос, в составе много легионеров, которые недорабатывают, а тренерская ситуация вызывает вопросы у болельщиков.

“Локомотив” на выезде тоже не без шероховатостей — были поражения, в том числе 2:4 в Минске на старте текущей поездки. Но разница в классе и структуре игры слишком велика. В этом сезоне команды уже встречались в Ярославле — 5:0 и 3:0 в пользу железнодорожников.

Ярославлю важен не разгром, а уверенные два очка. Контроль, дисциплина, минимизация ошибок — и матч должен уходить в рабочее русло. Ставлю на тотал меньше», — сказала Миронова.

