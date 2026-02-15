Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы сборной Канады забить 10 шайб Франции на Олимпиаде в Милане

Названы шансы сборной Канады забить 10 шайб Франции на Олимпиаде в Милане
Комментарии

15 февраля в Милане на льду «Арена Санта-Джулия» в матче 3-го тура группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 сойдутся сборные Канады и Франции. Стартовое вбрасывание запланировано на 18:40 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами канадцев. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.01, в то время как победа Франции оценивается в 100.0. Ничья и овертайм идут за 40.0.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 7.5 гола доступен с коэффициентом 1.98, а тотал больше 7.5 гола — с коэффициентом 1.88. Гол на первой минуте идёт за 9.00.

Если канадцы забросят 10 и более шайб, сыграет коэффициент 5.8 (16%).

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android