Названы шансы сборной Канады забить 10 шайб Франции на Олимпиаде в Милане
15 февраля в Милане на льду «Арена Санта-Джулия» в матче 3-го тура группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 сойдутся сборные Канады и Франции. Стартовое вбрасывание запланировано на 18:40 мск.
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами канадцев. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.01, в то время как победа Франции оценивается в 100.0. Ничья и овертайм идут за 40.0.
Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 7.5 гола доступен с коэффициентом 1.98, а тотал больше 7.5 гола — с коэффициентом 1.88. Гол на первой минуте идёт за 9.00.
Если канадцы забросят 10 и более шайб, сыграет коэффициент 5.8 (16%).
