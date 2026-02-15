Букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Италии «Наполи» — «Рома»

15 февраля в матче 25-го тура чемпионата Италии встретятся «Наполи» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.35.

Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 3.43. Ничейный исход можно найти в линии за 3.14.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.52.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.