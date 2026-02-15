Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Италии «Наполи» — «Рома»

Букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Италии «Наполи» — «Рома»
Комментарии

15 февраля в матче 25-го тура чемпионата Италии встретятся «Наполи» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.35.

Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 3.43. Ничейный исход можно найти в линии за 3.14.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.52.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android