Букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Италии «Наполи» — «Рома»
Поделиться
15 февраля в матче 25-го тура чемпионата Италии встретятся «Наполи» и «Рома». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.35.
Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 3.43. Ничейный исход можно найти в линии за 3.14.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.52.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.
Комментарии
- 15 февраля 2026
-
10:00
-
08:43
- 14 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:04
-
07:14
-
05:22
- 13 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:00
-
09:12
-
08:07
-
07:11
- 12 февраля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30