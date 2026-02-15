Скидки
Стали известны шансы «Арсенала» выйти в 1/8 финала Кубка Англии

Комментарии

15 февраля состоится матч 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Арсенал» — «Уиган». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.04.

Победа «Уигана» оценивается коэффициентом 36.0. Ничейный исход можно найти в линии за 21.0.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.25.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.45.

Проход «Арсенала» доступен за 1.02, итоговый успех «Уигана» оценён в 21.0.

