«Спартак» — «Динамо» Минск: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

15 февраля в Москве «Спартак» примет «Динамо» Минск. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Динамо» Минск в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа «Спартака» оценивается в 2.50. Ничья и овертайм идут за 4.50.

Вместе с тем аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.95, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.85. Гол на первой минуте идёт за 11.5.