Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — «Динамо» Минск: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ

«Спартак» — «Динамо» Минск: букмекеры оценили шансы в матче КХЛ
Комментарии

15 февраля в Москве «Спартак» примет «Динамо» Минск. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Динамо» Минск в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа «Спартака» оценивается в 2.50. Ничья и овертайм идут за 4.50.

Вместе с тем аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.95, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.85. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android