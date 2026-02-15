Скидки
«Спартак» — «Динамо» Минск: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Минск от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Динамо» победит за 2.35.

«Спартак» лишился Адама Ружички, который уехал в сборную Словакии на Олимпиаду. А это как раз тот тип игрока, который может решать моменты, когда у команды не идёт игра. Плюс совсем недавно клуб проживал период без Алексея Жамнова на мостике, и такие встряски редко проходят бесследно.

У минского «Динамо» своя потеря: Андрей Стась внесён в список травмированных. Но для команды Дмитрия Квартальнова это скорее удар по тонким настройкам, таким как вбрасывания, меньшинство, атмосфера в раздевалке, нежели удар по значительной части атаки. Худо-бедно пережить можно.

Главное — стилистически минчане «Спартаку» неудобны. В этом сезоне уже были 3:0 и 6:0 в пользу «Динамо». То есть это не просто победы, а победы, где красно-белым перекрывали кислород и наказывали за ошибки. На такой базе логично забирать вариант, при котором белорусский клуб снова окажется сильнее. Правда, теперь едва ли стоит ждать сухой счёт.

