Илья Малинин не стал чемпионом Олимпийских игр — 2026. Сыграл коэффициент 60.0

21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сенсационно стал олимпийским чемпионом 2026 года в мужском одиночном катании. Он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.

Главный фаворит соревнований, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла). Россиянин Пётр Гуменник стал шестым (271,21 балла).

Ставки на победу Малинина принимались с коэффициентом 1.03. Заключить пари на победу Шайдорова предлагалось за 60.0: выигрыш с 1000 рублей составил бы 60 тыс. рублей.

Ставки на попадание Гуменника в топ-6 принимались за 3.00: выплата с 1000 рублей составила бы 3 тыс. рублей.