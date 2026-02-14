Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Илья Малинин не стал чемпионом Олимпийских игр — 2026. Сыграл коэффициент 60.0

Илья Малинин не стал чемпионом Олимпийских игр — 2026. Сыграл коэффициент 60.0
Комментарии

21-летний казахстанский фигурист Михаил Шайдоров сенсационно стал олимпийским чемпионом 2026 года в мужском одиночном катании. Он набрал 291,58 балла. После короткой программы Шайдоров занимал пятое место.

Материалы по теме
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль
Видео
Кошмарный провал Малинина принёс золото Олимпиады Казахстану! А у Гуменника украли медаль

Главный фаворит соревнований, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин сорвал произвольную программу и занял восьмое место (264,49 балла). Россиянин Пётр Гуменник стал шестым (271,21 балла).

Ставки на победу Малинина принимались с коэффициентом 1.03. Заключить пари на победу Шайдорова предлагалось за 60.0: выигрыш с 1000 рублей составил бы 60 тыс. рублей.

Ставки на попадание Гуменника в топ-6 принимались за 3.00: выплата с 1000 рублей составила бы 3 тыс. рублей.

Материалы по теме
Топ-события субботы: Олимпиада-2026, «Интер» — «Ювентус», хоккей, биатлон и лыжные гонки
Топ-события субботы: Олимпиада-2026, «Интер» — «Ювентус», хоккей, биатлон и лыжные гонки
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android